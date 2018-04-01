Школьники Тюмени изобретут профессию будущего

фото организаторов проекта "Я верю в будущее" фото организаторов проекта "Я верю в будущее"

Деловая игра для школьников, в ходе которой учащиеся попробуют предугадать, какие профессии станут востребованными в 2035 году, пройдет в Физико-математической школе (ул. 30 лет Победы, 102) 27 апреля в 11 часов 30 минут.

По информации организаторов, эйчар–специалисты уверяют, что 65% сегодняшних школьников займут должности, которых сейчас еще не существует. Программист интеллектуальной пыли, дизайнер человеческого тела, проектировщик 3D-еды – эти профессии уже не из области фантастики, а реальная перспектива рынка труда на ближайшие 15 лет.

Организаторы проекта "Я верю в будущее" решили не откладывать проблемы профориентирования в долгий ящик и предложили юным тюменцам самим поразмыслить о перспективах рынка труда.

Школьники сделают карту, на которой с помощью специального набора стикеров отметят все особенности придуманной ими профессии.

Напомним, проект "Я верю в будущее" посвящен мечтам жителей области, он помогает визуализировать желания, сформулировать цели и попытаться их реализовать. Сейчас уже более 3 тысяч тюменцев составили карты желаний на сайте.