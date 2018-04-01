В тюменских школах пройдет всероссийский урок ОБЖ

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Всероссийский открытый урок "Основы безопасности жизнедеятельности" пройдет в школах Тюмени 27 апреля. Он будет посвящен безопасному отдыху в летние каникулы.

Педагоги напомнят правила поведения в природной среде, в том числе на воде, расскажут, как действовать при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В подразделениях Федеральной противопожарной службы по Тюменской области пройдут дни открытых дверей – смотры пожарно-спасательной техники, тематические выставки, показ учебных фильмов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, сообщили в городском департаменте образования.