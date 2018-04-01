Депутаты выбрали главу Счетной палаты Тюмени

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

"Полномочия действующего председателя Счетной палаты Владимира Петровича Казанцева истекают 28 апреля", - сообщил заместитель председателя городского парламента Николай Романов на заседании тюменской городской думы. По его словам спикер гордумы Дмитрий Еремеев предложил на эту должность две кандидатуры – Владимира Казанцева и Расиму Тимерзянову.

"Оба кандидата являются гражданами Российской Федерации, имеют высшее образование и опыт работы в области государственного и муниципального управления, экономики и финансов не менее пяти лет, не имеют судимости и не состоят в родстве с главой администрации Тюмени и председателем тюменской городской думы", - отметил Николай Романов.

Вопросов к кандидатам у парламентариев не возникло. Кто возглавит Счетную палату города на ближайшие пять лет, депутаты решили голосованием. В результате за Владимира Казанцева проголосовали 27 человек, за кандидатуру сотрудницы городской администрации Расиму Тимерзянову отдали голоса два депутата.

Напомним, в 2017 году специалисты Счетной палаты Тюмени выявили финансовые нарушения на сумму более 37 млн рублей. Около 6,6 млн должны будут возвращены в бюджет.

Николай Ступников