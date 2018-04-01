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Курсанты “Аванпоста” дадут присягу на верность Отечеству

Общество, 11:23 27 апреля 2018

фото центра "Аванпост"

Посвящение в курсанты пройдет в Региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост” 28 апреля. 

Как сообщает пресс-служба центра, 40 воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе “Ратное дело” первого года обучения примут торжественное обязательство и получат удостоверение курсанта.

Посвящение в курсанты – славная традиция центра “Аванпост”, которой более 20 лет. Ежегодно торжественная церемония проходит на Исторической площади Тюмени в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В основу посвящения положена церемония принятия военнослужащими Российской Армии присяги на верность Отечеству и народу. Каждый обучающийся перед лицом своих товарищей и преподавателей примет торжественное обязательство курсанта следовать традициям доблести и отваги, быть защитниками слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев нашей Родины, с честью и гордостью нести высокое звание курсанта.

Церемония принятия торжественного обязательства состоится на площади Памяти возле Вечного огня в 12 часов. 

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# Аванпост , курсанты , центр

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