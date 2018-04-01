Курсанты “Аванпоста” дадут присягу на верность Отечеству

фото центра "Аванпост" фото центра "Аванпост"

Посвящение в курсанты пройдет в Региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост” 28 апреля.

Как сообщает пресс-служба центра, 40 воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе “Ратное дело” первого года обучения примут торжественное обязательство и получат удостоверение курсанта.

Посвящение в курсанты – славная традиция центра “Аванпост”, которой более 20 лет. Ежегодно торжественная церемония проходит на Исторической площади Тюмени в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В основу посвящения положена церемония принятия военнослужащими Российской Армии присяги на верность Отечеству и народу. Каждый обучающийся перед лицом своих товарищей и преподавателей примет торжественное обязательство курсанта следовать традициям доблести и отваги, быть защитниками слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев нашей Родины, с честью и гордостью нести высокое звание курсанта.

Церемония принятия торжественного обязательства состоится на площади Памяти возле Вечного огня в 12 часов.