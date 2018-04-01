Лучшие бригады скорой помощи выбрали в Тюмени

Фото департамента здравоохранения ТО Фото департамента здравоохранения ТО

В Тюмени подвели итоги конкурса профмастерства среди врачебных и фельдшерских выездных бригад. Соревнования были приурочены к профессиональному празднику – Дню работника скорой медицинской помощи.

Три врачебные и четыре фельдшерские бригады достойно выдержали все этапы испытаний и показали высокие результаты. Два условных пострадавших были спасены: одному завели сердце, второму остановили опасное кровотечение при открытом переломе, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Первое место среди врачебных бригад заняла команда подстанции № 1. В постоянном составе бригада работает шесть лет.

"На конкурсе все как в жизни: спешим к пациенту, в руках держим чемодан и медицинскую укладку, аппаратура висит на плечах, потом все подключаем и начинаем оказывать помощь. Отличие лишь в том, что на реальном вызове мы действуем практически молча – знаем, что делать, полностью доверяем друг другу, здесь же для жюри приходилось озвучивать каждый свой шаг", - рассказала фельдшер Елена Плохинова.

По ее словам, конкурс – хорошая возможность оценить уровень своей подготовки, встретиться с коллегами, пообщаться и поделиться интересными случаями из практики.