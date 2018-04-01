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В Нефтеюганске задержали педофила-вахтовика

Происшествия, 17:09 27 апреля 2018

фото СК РФ

Жителя Пермского края, обвиняемого в изнасиловании троих несовершеннолетних, осудят в Нефтеюганске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в октябре 2017 года мужчина отвел 11-летнюю девочку к запасному выходу школы, где изнасиловал.

В тот же день он в 6 микрорайоне Нефтеюганска изнасиловал 10-летнюю девочку.

Полицейские  задержали 55-летнего жителя Пермского края, который в Нефтеюганске работал вахтовым способом. Ранее мужчина был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также установлена причастность  мужчины к изнасилованию девочки в 4 микрорайоне Нефтеюганска в феврале 2017 года.

Уголовное дело направлено в суд.

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# Нефтеюганск , педофил

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