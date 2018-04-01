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Тюменские торакальные хирурги проведут операцию в прямом эфире

Общество, 12:07 27 апреля 2018

фото: ОКБ № 1

Тюменские хирурги в режиме видеоконференции начали обучать студентов и врачей из Франции. Технологии и методики, которые успешно применяются при лечении пациентов в Тюмени заинтересовали французских врачей.

Как сообщается на сайте ОКБ № 1,операция пройдет в прямом эфире 27 апреля. Врачи наглядно продемонстрируют свои достижения и наработки в области торакальной хирургии. Комментировать ход операции будет руководитель Центра торакальной хирургии Дмитрий Сехниаидзе. 

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# ОКБ №1 , торакальная хирургия , хирургия

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