Тюменские торакальные хирурги проведут операцию в прямом эфире

фото: ОКБ № 1 фото: ОКБ № 1

Тюменские хирурги в режиме видеоконференции начали обучать студентов и врачей из Франции. Технологии и методики, которые успешно применяются при лечении пациентов в Тюмени заинтересовали французских врачей.

Как сообщается на сайте ОКБ № 1,операция пройдет в прямом эфире 27 апреля. Врачи наглядно продемонстрируют свои достижения и наработки в области торакальной хирургии. Комментировать ход операции будет руководитель Центра торакальной хирургии Дмитрий Сехниаидзе.