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В торговых центрах раздадут более тридцати тысяч георгиевских ленточек

Общество, 17:31 27 апреля 2018

Традиционная раздача георгиевских ленточек, приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартует в Тюмени 3 мая. 

Акция пройдет в крупных торговых центрах города. Волонтеры и воспитанники городских учреждений отрасли спорта и молодежной политики раздадут горожанам более 30 тыс. георгиевских ленточек. 

3 мая с 15 часов горожане смогут получить оранжево-черные ленты в Тюменском ЦУМе, с 17 часов в ТРЦ "Фаворит". 4 мая с 15 часов волонтеры продолжат раздавать ленты в ТРЦ "Магеллан", с 17 часов – в ТРЦ "Континент". 

5 мая с 12 часов ленты можно получить в торговом центре "Премьер", с 14 часов в ТРЦ "Колумб", "Фаворит", "Остров", с 16 часов в центрах "Сити Молл" и "Кристалл".

В ТРЦ "Панама" и ТРЦ "Гудвин" ленточки будут раздавать 6 мая в 14 и 17 часов. 7 мая в 15 часов ленты можно будет получить в ТРЦ "Галерея Вояж", а 8 мая с 15 часов жители и гости областной столицы смогут забрать праздничные символы в Тюменском  ЦУМе и в "Галерее Вояж", сообщает пресс-служба городской администрации.    

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# акция , Великая Отечественная война

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