В Тюменской области вводится особый противопожарный режим

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Постановление о введении особого противопожарного режима на территории Тюменской области подписал губернатор Владимир Якушев на заседании президиума правительства 27 апреля.

Особый противопожарный режим на территориях Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов и Заводоуковского городского округа вводится с 29 апреля. В Вагайском, Тобольском и Уватском районах - 5 мая.

Меры предосторожности приняты в связи с повышением пожарной опасности. На период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса. Исключение распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Глава региона призвал жителей области с пониманием относиться к профилактике пожаров и их недопущению в лесах.

"К сожалению, год от года наибольшее число возгораний в лесу по-прежнему происходит по вине человека в результате неосторожного обращения с огнем и нарушений установленных требований",- подчеркнул Владимир Якушев.

В этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в границах поселений и городских территорий. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.

Документом предусматриваются дополнительные проверки противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, садово-дачных территорий, объектов детского отдыха и экономики, обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к источникам водоснабжения, организация работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса.