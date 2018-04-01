В Тобольске перекроют центральные улицы из-за первомайского шествия
Движение автотранспортных средств по улицам города изменится в Тобольске 1 мая.
Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в отделе транспорта администрации Тобольска, изменения связаны с проведением праздничного шествия, посвященного празднику Весны и Труда.
С 10 часов 20 минут до 11 часов 40 минут перекроют движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту от кольца ПАТП до пересечения с проспектом Менделеева, в направлении гостиницы "Славянская", включая выезды с прилегающих территорий, на время сбора участников, формирования и движения праздничной колонны. Перекроют движение автотранспорта и по перекрестку проспектов Комсомольский и Менделеева на время прохождения колонны.
С 10 часов 20 минут до 11 часов 40 минут будет открыто двухстороннее движение транспорта по проспекту Комсомольский от пересечения с проспектом Менделеева до кольца ПАТП, в направлении ПАТП, с остановкой общественного транспорта "Магазин Хозяин".
Движение маршрутных автобусов с 10 часов 20 минут до 11 часов 40 минут будет организовано по проспекту Комсомольский.
Евгений Новоселов