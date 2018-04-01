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В Тобольске перекроют центральные улицы из-за первомайского шествия

Общество, 12:50 28 апреля 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение автотранспортных средств по улицам города изменится в Тобольске 1 мая.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в отделе транспорта администрации Тобольска, изменения связаны с проведением праздничного шествия, посвященного празднику Весны и Труда.

С 10 часов 20 минут до 11 часов 40 минут перекроют движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту от кольца ПАТП до пересечения с проспектом Менделеева, в направлении гостиницы "Славянская", включая выезды с прилегающих территорий, на время сбора участников, формирования и движения праздничной колонны. Перекроют движение автотранспорта и по перекрестку проспектов Комсомольский и Менделеева на время прохождения колонны.

С 10 часов 20 минут до 11 часов 40 минут будет открыто двухстороннее движение транспорта по проспекту Комсомольский от пересечения с проспектом Менделеева до кольца ПАТП, в направлении ПАТП, с остановкой общественного транспорта "Магазин Хозяин".

Движение маршрутных автобусов с 10 часов 20 минут до 11 часов 40 минут будет организовано по проспекту Комсомольский.

Евгений Новоселов

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# 1 мая , перекрытие улиц , Тобольск

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