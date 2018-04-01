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За разведение костров в городских лесах тюменцев ждет наказание

Общество, 13:23 28 апреля 2018

Фото - caravan-inino.ru

С началом пожароопасного сезона в тюменские леса вышли патрули. За тем, чтобы тюменцы в зонах отдыха в районах ТЭЦ-2, Верхнего бора, ДК "Водник" и других не разводили костры, следят сотрудники МКУ "Леспаркхоза".  

Патрули каждый день двумя группами проходят по двум маршрутам, которые охватывают все участки городских лесов. В предстоящие выходные дни к ним подключатся сотрудники ДПС.

Нарушителей правил пожарной безопасности в лесах будут привлекать к административной или уголовной ответственности. Напомним, решением правительства Тюменской области с 29 апреля вводится особый противопожарный режим. 

По правилам благоустройства города запрещают разводить костры в неустановленных местах в пожароопасный сезон. Патрулирование продлится с 20 апреля по 30 сентября. 

Как отметили в пресс-службе городской администрации, сегодня в городских лесах для комфортного отдыха тюменцев обустроено 17 мест отдыха, которые включают в себя как минимум три комплекта из беседок и мангалов, а также туалеты.

Эти зоны отдыха расположены на Верхнем бору, в Метелево и Плеханово, у ТЭЦ-2, на Ялуторовском тракте, на Мысу и на ул. Дружбы в доступных участках лесных массивов. Везде есть подъездные пути, и доступ туда не ограничен.

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# леса , Леспаркхоз , патрулирование , пожароопасный сезон

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