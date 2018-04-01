Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

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Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

В первую очередь необходимо попросить у продавца накладную на товар, сертификат соответствия, ветеринарную справку на мясо.

При покупке охлажденного мяса обратить внимание на внешний вид и запах. Свежее охлажденное мясо - сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью.

Повторно замороженное мясо продавать нельзя. Чтобы отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное - окраску не изменит.

При покупке замаринованного шашлыка важно изучить маркировку. Желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был прописан сорт мяса: берите только высший или первый. Во всех сортах ниже будет много сухожилий, и удовольствие такой шашлык вам вряд ли доставит.

Если берете мясо в заводской упаковке, то смотрите, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок.

Если у вас возникли сомнения в качестве или безопасности мяса или готового шашлыка, обращайтесь в управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.