Суд оштрафовал "Шлюмберже" за сбросы в реку Ушаковка

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Ленинский районный суд оштрафовал ООО "Технологическая компания Шлюмберже" на 110 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что также за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений штраф 11 тыс. рублей получил заместитель гендиректора "Технологическая компания Шлюмберже".

Прокуратура установила, что ООО "Технологическая Компания Шлюмберже" в Тюменском районе эксплуатирует комплекс зданий и сооружений Сибирского учебного центра. Образующиеся сточные воды поступают в напорный коллектор муниципального жилищно-эксплуатационного предприятия села Онохино и далее попадают в реку Ушаковка.

Предприятие не применяет гарантированные методы дезинвазии. Кроме того, "Шлюмберже" сточные воды на очистных сооружениях не исследует по паразитологическим показателям, а муниципальное предприятие не обеспечивает надлежащее обеззараживание сточных вод.

Установлены значительные превышения содержания в сточных водах вредных бактерий - общих колиформных бактерий, колифаг, термотолерантных колиформных бактерий.

Ленинский районный суд обязал ООО "Технологическая Компания Шлюмберже" проводить исследование сточных вод по паразитологическим показателям, исключив сброс в напорный коллектор сточных вод без проведения их непрерывной дезинвазии.

Природоохранная прокуратура проконтролирует реальное исполнение судебных решений, сообщает прокуратура Тюменской области.