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Молодежь Тюменской области научат выигрывать гранты

Общество, 14:07 01 мая 2018

t-l.ru

Десятый форум молодежи "Актив" пройдет в Тюмени в конце мая. Для молодых людей от 18 до 30 лет — это возможность войти в состав делегации Тюменской области и получить материальную поддержку для реализации инициатив.

На мероприятии лидеры общественного мнения среди молодежи и представители молодежных сообществ познакомятся с тенденциями развития региона и узнают о перспективах самореализации.

На форуме участники посетят лекционные и практические сессии по социальному проектированию, доработают проекты для защиты на грантовых конкурсах, посетят индивидуальные консультации от экспертов мультицентра "Моя территория". — Участники "Актива" презентуют свои идеи, прокачают компетенции и получат советы по содержанию и оформлению в готовые проекты.

"В этом году участие в форуме "Актив" является обязательным условием для попадания в тюменскую делегацию на форум "Утро – 2018". Но поедут не все — количество мест ограничено", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова. 

 Чтобы подать заявку на "Актив", до 20 мая необходимо зарегистрироваться на сайте "Молодежь России", пишет "Мегатюмень". 

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