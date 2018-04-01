В Тюменской области действует особый противопожарный режим

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Особый противопожарный режим в регионе действует с 29 апреля. Об этом напоминает правительство Тюменской области.

В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от причиненного ущерба влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

С учетом сочетания солнечных дней и шквалистого ветра опасность перехода огня возрастает многократно. Просим население соблюдать правила противопожарной безопасности. Не посещать леса, не разводить костры, включая придомовую территорию, не производить палы и отжиги сухой травы в местах рыбалки, охоты, осуществления сельскохозяйственной деятельности - это также запрещено действующим законодательством.

Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов, ГУ МЧС по Тюменской области, администрации муниципальных образований, УМВД по Тюменской области приведены в повышенную готовность, переведены на круглосуточное дежурство. На местах тушения природных пожаров сосредоточена техника, оборудование и люди. Ведется наземное и авиапатрулирование территории Тюменской области.

Тюменцам напоминают, что неосторожные и необдуманные действия могут стать причиной опасности жизни и здоровью ни в чем не повинных жителей. Стоит воздержаться от использования открытого огня и удержать других. Быть бдительными и осторожными.