Фильм "Мстители: Война бесконечности" установил исторический рекорд по сборам

Фото: beztabu.net Фото: beztabu.net

630 миллионов долларов в первые выходные собрал в прокате фильм "Мстители: Война бесконечности". Это абсолютный рекорд по сборам.

В Северной Америке картина собрала 250 миллионов долларов, 380 миллионов составили сборы на других рынках без учета Китая, в КНР премьера состоится 11 мая.

За вычетом Китая новые "Мстители" пока остаются вторыми по рекордному открытию проката после "Форсажа 8", который за первый уикэнд собрал 443 миллиона долларов, включая 185 миллионов долларов в КНР.

"Война бесконечности" стала первой по сборам на всех рынках. К примеру, в Великобритании фильм собрал 42 миллиона долларов, в Южной Корее — 39 миллионов, в Австралии — 23 миллиона долларов.

"Мстители: Война бесконечности" — 19-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. В России премьера картины состоится 3 мая, сообщает "Лента.ру".