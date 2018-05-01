  • 1 мая 20181.05.2018вторник
  • USD61,9997
    EUR75,2056
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер южный

ABBA больше не будет выступать

Общество, 19:38 01 мая 2018

Шведский квартет ABBA. Фото abbasite.com

Шведский квартет ABBA больше не будет выступать. Вместо Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад на сцену будут "выходить" их голографические двойники. Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на представителя коллектива, пишет Lenta.ru.

"Они не будут выступать как группа", — объяснил собеседник издания. Новые композиции будут исполнять уже без их непосредственного участия. В ближайшее время запланирован "виртуальный тур".

В конце апреля ABBA анонсировала выход двух новых песен после 35-летнего перерыва. Одну из композиций, которая получила название I Still Have Faith In You, проиграют по телевидению в декабре. Релизом займутся "Би-би-си" и NBC. "Мы, может, уже совсем зрелые, но песня — новая. И это здорово", — отметили музыканты.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АBBA , музыка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:04 01.05.2018День рождения Карлсона в "Торфянике" удался на славу
19:38 01.05.2018ABBA больше не будет выступать
19:14 01.05.2018Тюменцы презентовали фильм "#ОднаПобеда"
18:14 01.05.2018Разделочную доску для особых людей изобрели в Петербурге