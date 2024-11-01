225 новых автобусов скоро начнут работать в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

225 новых автобусов в ближайшее время начнут работать в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Техника уже передана тюменскому ПАТП №1.

Во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что регион взял в лизинг 225 автобусов.

"Для растущего города тема транспортного обслуживания очень актуальна. Нам нужно больше автобусов, чтобы они ходили по расписанию, требуется необходимое количество водителей, чтобы они выходили на маршруты", – сказал он.

Для Тюмени приобрели 11 автобусов особо большого класса, 140 автобусов большого класса и 74 автобусов среднего класса.

Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что лично посетил базу и встретился с представителями поставщика и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), чтобы убедиться, что процесс передачи машин парку выстроен должным образом.

"Уже сегодня часть новых автобусов вышла на городские линии, заменив устаревшие модели. Это позволит увеличить количество перевозимых пассажиров на самых популярных маршрутах на целых 30%", – написал он.

Машины брендированы в стиле "Тюменский транспорт" и национального проекта "Безопасные качественные дороги".