Болельщики FIFA 2018 выбирают девизы для команд-участниц

Чемпионат мира по футболу в России. Фото с fifa.com Чемпионат мира по футболу в России. Фото с fifa.com

"Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой", "Играй с открытым сердцем" и "Русские медведи движутся к победе" - один из этих девизов начертают на автобусе российский сборной по итогам онлайн-голосования, которое проводится до 14 мая.

На официальном сайте чемпионата мира по футболу 2018 года открылось голосование, в котором болельщики могут выбрать слоган для украшения автобуса сборной России и еще 31 страны-участницы.

В начале конкурса организаторы отобрали 96 девизов, присланных болельщиками со всего мира. На странице голосования его участникам предлагают по три варианта слогана для каждой команды. Для российской сборной - "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой", "Играй с открытым сердцем" и "Русские медведи движутся к победе".

Авторы победивших девизов получат счастливую возможность увидеть матчи турнира вживую. В голосовании могут принять участие только зарегистрированные пользователи, члены клуба FIFA.com. Голосование продолжится до 11 часов (мск) 14 мая 2018 года.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу 2018 пройдут в девяти городах России 14 июня по 15 июля. Россия выступит в группе А, сразившись с футболистами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Соб. инф.