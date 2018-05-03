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Волонтеры-медики будут участвовать в профилактике наркомании

Общество, 14:05 03 мая 2018

фото ДТиС "Пионер"

Повышение эффективности волонтерской работы в профилактике наркомании обсудили на совете по проблемам наркомании в Совете Федерации, сообщает Министерство здравоохранения РФ. 

Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, помощь в профилактике наркомании это уже особое, отдельное направление волонтерства, в котором участвуют десятки тысяч молодых людей.

"За последние годы это направление приобрело новые интересные формы", – отметила она.

В ходе заседания участники обсудили меры, направленные на повышение эффективности волонтерской работы в профилактике наркомании, развитие механизмов поддержки волонтеров.

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# волонтеры , наркомания , Совет Федерации

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