Волонтеры-медики будут участвовать в профилактике наркомании

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Повышение эффективности волонтерской работы в профилактике наркомании обсудили на совете по проблемам наркомании в Совете Федерации, сообщает Министерство здравоохранения РФ.

Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, помощь в профилактике наркомании это уже особое, отдельное направление волонтерства, в котором участвуют десятки тысяч молодых людей.

"За последние годы это направление приобрело новые интересные формы", – отметила она.

В ходе заседания участники обсудили меры, направленные на повышение эффективности волонтерской работы в профилактике наркомании, развитие механизмов поддержки волонтеров.