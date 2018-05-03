Волонтеры-медики будут участвовать в профилактике наркомании
фото ДТиС "Пионер"
Повышение эффективности волонтерской работы в профилактике наркомании обсудили на совете по проблемам наркомании в Совете Федерации, сообщает Министерство здравоохранения РФ.
Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, помощь в профилактике наркомании это уже особое, отдельное направление волонтерства, в котором участвуют десятки тысяч молодых людей.
"За последние годы это направление приобрело новые интересные формы", – отметила она.
В ходе заседания участники обсудили меры, направленные на повышение эффективности волонтерской работы в профилактике наркомании, развитие механизмов поддержки волонтеров.