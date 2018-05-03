В Тюмени замдиректора сети магазинов пытался украсть бутылку водки

Грабеж. Фото СК РФ Грабеж. Фото СК РФ

Сотрудники тюменской полиции задержали подозреваемого в попытке грабежа. Об этом сообщает городское УМВД.

В продуктовом магазине мужчина взял бутылку водки и убежал, не оплатив товар. Его заметили стражи правопорядка. Они догнали его и доставили в отдел. Подозреваемым оказался 34-летний тюменец, заместитель директора сети продуктовых магазинов.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Попытка грабежа", сообщает управление.