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В Тюмени замдиректора сети магазинов пытался украсть бутылку водки

Происшествия, 14:49 03 мая 2018

Грабеж. Фото СК РФ

Сотрудники тюменской полиции задержали подозреваемого в попытке грабежа. Об этом сообщает городское УМВД.

В продуктовом магазине мужчина взял бутылку водки и убежал, не оплатив товар. Его заметили стражи правопорядка. Они догнали его и доставили в отдел. Подозреваемым оказался 34-летний тюменец, заместитель директора сети продуктовых магазинов. 

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Попытка грабежа", сообщает управление.

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# грабеж , УМВД по Тюмени

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