Ямалец пойдет под суд за попытку изнасилования

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Мужчину, виновного в попытке изнасилования, осудят в Красноселькупском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, пьяный 52-летний мужчина, угрожая ножом, попытался изнасиловать свою знакомую. Женщина оказала активное сопротивление злоумышленнику.

Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина весной 2017 освободился из мест лишения свободы и с этого времени проживал в селе Красноселькуп. В ходе предварительного следствия и в суде осужденный свою вину признал полностью и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

Суд приговорил мужчину к четырем годам четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.