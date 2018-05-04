Госжилинспекция назвала основные нарушения тюменских управляющих компаний

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Госжилинспекция Тюменской области в 2017 году провела восемь плановых проверок и более 4,5 тыс. внеплановых. Об этом сообщает отдел аналитико-правовой работы Госжилинспекции Тюменской области.

Больше всего проверок, по данным начальника отдела Ирины Парфеновой, проведено в отношении управляющих организаций - более 3,7 тыс., в отношении ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК – более 400 проверок, в отношении граждан – более 200 проверок.

"В ходе проверок, - отметила она, - жилищные инспекторы выявили нарушения требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме (например, несвоевременное проведение текущего ремонта, уборки мест общего пользования и придомовой территории, несвоевременные осмотры общего имущества и т.д.), неправильное начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, некачественное предоставление коммунальных услуг (в частности, низкая температура горячей воды, отсутствие отопления), неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и другие нарушения жилищного законодательства, касающиеся управления многоквартирными домами".

Указанные нарушения образуют составы административных правонарушений, за совершение которых жилищные инспекторы составляют протоколы. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновным лицам может грозить административный штраф, а должностным лицам управляющих организаций - дисквалификация на срок до трех лет.

По результатам выявленных нарушений жилищные инспекторы не только возбуждают дела об административных правонарушениях, но и выдают предписания об их устранении. По итогам 2017 года Госжилинспекцией Тюменской области было выдано более 1 тыс. 800 предписаний.

За неисполнение предписаний виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности, а управляющие организации при определенных условиях - лишиться лицензии. Поэтому предписания в большинстве случаев исполняются. Исполнимость предписаний составляет более 85%.

По предписаниям инспекции в 2017 году проведен текущий ремонт в 446 многоквартирных домах, выполнен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги в 133 многоквартирных домах на сумму более 1 млн рублей.

Проверки в отношении граждан проводятся в основном в связи с поступлением жалоб на самовольную перепланировку квартир. Решение о согласовании перепланировки принимается органом местного самоуправления.

Перепланировка, выполненная без согласования с органом местного самоуправления, является самовольной. Орган местного самоуправления назначает срок и порядок, в соответствии с которым собственник, выполнивший перепланировку, обязан привести перепланированное помещение в прежнее состояние. За самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Борис Олейник