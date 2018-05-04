Начался прием заявок на фестиваль "Православие и СМИ"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на XVIII межрегиональный фестиваль "Православие и средства массовой информации", который пройдет в Тюмени и Тобольске 31 мая и 1 июня. Заявки на участие принимаются до 22 мая.

Как рассказал советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин, в этом году особое место в программе фестиваля "Православие и СМИ" занимает учебная, семинарская часть. "Первый день пройдет в Тюменском государственном университете. Там состоятся пленарное заседание и мастер-классы для журналистов. Во второй день в Тобольске участники и гости фестиваля услышат колокольный звон, побывают на утреннем молебне и посетят недавно открывшийся музей императорской семьи Романовых", - сообщил он.

В фестивале "Православие и СМИ" по традиции примут участие журналисты из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Омской, Челябинской областей и Пермского края. "Кроме того, мы ждем в гости большую делегацию коллег из Подмосковья. В 2017 году они уже побывали на нашем фестивале, им очень понравилось", - отметил советник губернатора.

В рамках фестиваля проводится творческий конкурс в номинациях Гран-при, "Печатные СМИ", "Телевидение: видеофильм (тематическая программа)", "Телевидение: телеочерк, репортаж, информационные сюжеты", "Радиовещание", "Фоторепортаж", "Сетевые издания". В конкурсе могут принять участие материалы, вышедшие в эфире теле и радиоканалов, опубликованные в печатных и сетевых изданиях с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года.

С положением о фестивале, требованиями к оформлению конкурсных материалов и порядком подачи заявок на участие в фестивале "Православие и СМИ" можно ознакомиться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области по ссылке.

Основная цель фестиваля заключается в консолидации усилий региональных средств массовой информации и Русской православной церкви по духовно-нравственному развитию общества, воспитанию молодежи в духе патриотизма, возрождению культуры, исторических традиций русского народа, популяризация православных идей, ценностей и обычаев.

Учредители фестиваля - департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, областной комитет по делам национальностей, администрация Тобольска, Союз журналистов Тюменской области, Тюменское региональное отделение общественной организации работников СМИ "МедиаСоюз" и Тобольско-Тюменская митрополия Русской православной церкви.

Напомним, что фестиваль "Православие и СМИ" проходит в Тюменской области в течение 17 лет. За эти годы в нем приняли участие более 1,5 тыс. журналистов из разных регионов России, а также из Болгарии. В 2017 году в фестиваль собрал более 100 участников. Гран-при фестиваля присудили редакции газеты "Тюменская правда" за проект "Вера".

Евгений Бабенко