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Пятьдесят крокодилов устроили битву на борту авиалайнера

Происшествия, 11:11 06 мая 2018

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Пять коробок с живыми морскими крокодилами изъяли английские пограничники в лондонском аэропорту Хитроу, сообщают Вести.Ru.

Пятьдесят рептилий доставили из Малайзии, а конечной точкой маршрута должна была стать ферма в графстве Кембриджшир, где их планировали разводить для употребления в пищу.

Поводом для задержания живого груза стало нарушение строгих норм Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Дело в том, что в каждом коробе допустимо перевозить максимум четырех крокодилов, тогда как поставщики уместили в пяти упаковках 50 хищников. Итогом такой экономии стала повышенная агрессия - во время перелета в грузовом отсеке началось настоящее крокодиловое сражение, один из участников которого погиб во время схватки.

С 27 апреля, когда пограничники и обнаружили необычный груз, крокодилы живут под присмотром специалистов, но в скором времени их ждет перелет на родину.

Соб. инф.

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