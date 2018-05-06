"Дачные" пробки начались под Тюменью

"Дачные" пробки начались под Тюменью 6 мая.

Как сообщает корреспондент ИА "Тюменская линия", на трассе Тюмень - Омск наблюдается пробка от п. Боровский до участка строительства автодороги "Обход Тюмени" при въезде в город. Средняя скорость движения - 5-10 км/час.

С наступлением теплой погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В воскресенье жители возвращаются обратно.

В этой связи автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не ездить по обочине, чтобы избежать риски возникновения ДТП.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Также водителям рекомендуют сдвинуть поездки на внепиковые часы — по пятницам желательно выезжать из города до 15 часов или после окончания вечернего часа пик - около 22 часов, а в выходной день — после 21 часа.