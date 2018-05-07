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На предприятиях Тюменской области выявят резервы повышения производительности труда

Общество, 17:00 07 мая 2018

admtyumen.ru

Комплекс диагностических инструментов, направленных на выявление резервов повышения производительности труда на предприятиях, разработал Минтруд РФ. Апробация инструментов пройдет на предприятиях Тюменской области и Пермского края, сообщает Министерство труда России.

"Предприятия – участники программы проведут экспресс-диагностику факторов, влияющих на производительность труда, с применением разработанных НИИ труда инструментов – чек-листов, калькуляторов, бенчмаркинга", - сказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. 

По его словам, будут оцениваться факторы, характеризующие состояние охраны труда, организации труда, ценностно-мотивационной среды и другие.

"В результате предприятия получат четкое представление о финансовых, экономических, временных потерях, которые можно избежать, и об областях роста в их системах управления. При успешности эксперимента будет принято решение о включении инструментов в приоритетную программу для широкого применения", – добавил министр. 

Инструменты диагностического комплекса "РОСТ" доступны в онлайн-режиме по адресу.

Методическую поддержку предприятиям и администрирование апробации диагностики осуществляют эксперты ВНИИ труда Минтруда России.

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# Министерство труда РФ , производительность труда , резервы , Тюменская область

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