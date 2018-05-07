На предприятиях Тюменской области выявят резервы повышения производительности труда
Комплекс диагностических инструментов, направленных на выявление резервов повышения производительности труда на предприятиях, разработал Минтруд РФ. Апробация инструментов пройдет на предприятиях Тюменской области и Пермского края, сообщает Министерство труда России.
"Предприятия – участники программы проведут экспресс-диагностику факторов, влияющих на производительность труда, с применением разработанных НИИ труда инструментов – чек-листов, калькуляторов, бенчмаркинга", - сказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
По его словам, будут оцениваться факторы, характеризующие состояние охраны труда, организации труда, ценностно-мотивационной среды и другие.
"В результате предприятия получат четкое представление о финансовых, экономических, временных потерях, которые можно избежать, и об областях роста в их системах управления. При успешности эксперимента будет принято решение о включении инструментов в приоритетную программу для широкого применения", – добавил министр.
Инструменты диагностического комплекса "РОСТ" доступны в онлайн-режиме по адресу.
Методическую поддержку предприятиям и администрирование апробации диагностики осуществляют эксперты ВНИИ труда Минтруда России.