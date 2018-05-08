Из-за сильного тумана в Тюмени задержан вылет десятка авиарейсов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Из-за неблагоприятных погодных условий в тюменском аэропорту Рощино задержан вылет более десяти рейсов. Как сообщает онлайн-табло, в основном это рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, есть задержки и по прибытию рейсов - в аэропортах вылета также сложные метеоусловия.

Большая часть вылетов в Москву назначена на 10 часов 25 минут местного времени и на 12 часов в Санкт-Петербург, прилетов - на 9 часов 25 минут из Москвы и 9 часов 40 минут из Санкт-Петербурга. С пассажирами работают представители авиакомпаний, семьям с детьми предлагают дождаться посадки в комнате матери и ребенка. Актуальную информацию по авиарейсам тюменцы и гости города могут увидеть на сайте аэропорта.

Дарья Казакова