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Участок улицы Осипенко временно закроют для автомобилистов

Общество, 13:54 08 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия".

Ограничения для движения транспорта по ул. Осипенко на участке от ул. Свердлова до ул. Первомайской в Тюмени введут с 10 мая по 15 августа.

Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, причиной временного неудобства станет проведение ремонтных работ. Объехать участок можно по улицам 25 лет Октября, Свердлова и Комсомольской.

Автомобилистов просят принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута и следовать указаниям дорожных знаков.

Фото городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

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# дорожное движение , ремонт дороги

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