Участок улицы Осипенко временно закроют для автомобилистов
Фото ИА "Тюменская линия".
Ограничения для движения транспорта по ул. Осипенко на участке от ул. Свердлова до ул. Первомайской в Тюмени введут с 10 мая по 15 августа.
Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, причиной временного неудобства станет проведение ремонтных работ. Объехать участок можно по улицам 25 лет Октября, Свердлова и Комсомольской.
Автомобилистов просят принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута и следовать указаниям дорожных знаков.
Фото городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.