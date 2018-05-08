Участок улицы Осипенко временно закроют для автомобилистов

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

Ограничения для движения транспорта по ул. Осипенко на участке от ул. Свердлова до ул. Первомайской в Тюмени введут с 10 мая по 15 августа.

Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, причиной временного неудобства станет проведение ремонтных работ. Объехать участок можно по улицам 25 лет Октября, Свердлова и Комсомольской.

Автомобилистов просят принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута и следовать указаниям дорожных знаков.