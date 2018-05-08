В Тюмени аферистки похищали деньги у ветеранов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Двух женщин 19 и 34 лет, которые выдавали себя за сотрудников службы социального обеспечения, обвиняемых в хищение денег у ветеранов, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов дела известно, в феврале 2017 года юная аферистка представилась сотрудницей службы социального обеспечения, и 86-летняя пенсионерка впустила мошенницу в квартиру.

Девушка под предлогом переписи номеров денежных купюр попросила потерпевшую передать ей деньги. Та отдала 70 тыс. рублей, которые аферистка забрала, пообещав вернуть их на следующий день после заполнения множественной документации. С полученными деньгами мошенница скрылась с места преступления.

В ходе следствия она полностью возместила причиненный ущерб.

В сентябре 2017 года аферистки, действуя уже вместе, подошли к сидевшей на лавочке 85-летней женщине и, выдавая себя за социальных работников, прошли с пенсионеркой в ее квартиру под предлогом осмотра технического состояния труб.

Там одна из женщин отвлекала внимание пенсионерки осмотром труб, а другая в это время похитила из сумки 60 тыс. рублей, которые потерпевшая в тот день сняла в банке.

В октябре вторая фигурантка уже одна под предлогом переписи денежных купюр похитила у 89-летней женщины 15 тыс. рублей.

В декабре 2017 года та же фигурантка похитила у еще одной 85-летней женщины 17 тыс. рублей.

Все потерпевшие ветераны войны – труженицы тыла.

В декабре 2017 года мошенницы были задержаны.

Юная аферистка находится под подпиской о невыезде.

Вторая фигурантка по решению суда заключена под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в суд.