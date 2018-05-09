В Югре используют более 96 процентов попутного нефтяного газа

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Ханты-Мансийский автономный округ с 2016 года преодолел 95-процентную планку в использовании попутного нефтяного газа в соответствии с принятым в России экологическими стандартами. В настоящее время уровень использования ПНГ в Югре составляет 96,4 %.

Положительный опыт округа в использовании попутного нефтяного газа оценили в Баку. В Азербайджане замгубернатора округа Алексей Забозлаев принял участие в заседании Руководящего комитета Глобального партнерства по уменьшению факельного сжигания газа Всемирного банка и семинаре "Полное прекращение регулярного факельного сжигания ПНГ к 2030 г".

В своем докладе Алексей Забозлаев представил положительный опыт региона, сообщает пресс-центр правительства Югры. В Глобальном партнерстве по уменьшению факельного сжигания ПНГ Югра участвует с 2005 года. За это время уровень использования газа в Югре вырос с 82,5% в 2006 году до 95,51% в 2017.

За время участия в партнерстве в регионе были потушены примерно каждые три из четырех газовых факела, которые загрязняли и нагревали атмосферу Земли. За последние 5 лет общий объем выбросов в атмосферу в округе сократился почти в два раза.

"Очевидно, что останавливаться на достигнутом нельзя. Мы готовы и далее участвовать в Глобальном партнерстве, а также международной инициативе по полному прекращению регулярного факельного сжигания ПНГ к 2030 году", - отметил Алексей Забозлаев.