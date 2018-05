Определена первая десятка финалистов конкурса Евровидение-2018

Фото - menyaavtomobilya.cf Фото - menyaavtomobilya.cf

В финал международного музыкального конкурса "Евровидение" вышли представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ева Засимаускайте из Литвы выступает с песней When We're Old, Элина Нечаева из Эстонии запомнилась зрителям оперным исполнением песни на итальянском языке La Forza. В финале зрители вновь услышат Нетту из Израиля, которую многие называют в числе фаворитов конкурса. Официальный клип на песню Toy уже набрал более 19 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра.

Юджин Бушпепа из Албании в финале вновь исполнит песню Mall, Миколас Джозеф из Чехии подарит поклонникам возможность вновь станцевать под зажигательную Lie to Me. Также на сцену вновь выйдет коллектив Equinox из Болгарии с песней Bones, Цезарь Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody but You, Саара Альто из Финляндии с треком Monsters и Райан О'Шоненси из Ирландии, покоривший жюри полуфинала песней Together.

Членами профессионального жюри Евровидения от России в этом году стали композитор Владимир Матецкий, продюсер Яна Рудковская, певица Александра Воробьева, хореограф Сергей Мандрик и ведущий "Европы Плюс" Алексей Мануйлов.

Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с композицией I Won't Break. Она выступит под шестым номером во втором полуфинале, который состоится 10 мая.