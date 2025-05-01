Активисты "Женского движения ЕР" подготовили гуманитарный груз для Краснодона

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Тюменские активисты партийного проекта "Женское движение Единой России" сформировали груз для соратниц из Краснодона. В посылках - новые платья, костюмы, футболки - привычные женские радости, которые поднимут настроение мамам и супругам бойцов.

"Мы общались с единомышленницами подшефной территории Тюменской области, чтобы узнать, какую помощь можем оказать. В перечне необходимого была женская одежда. Надеемся, что наш вклад будет полезным и порадует тех, кто нуждается в помощи", - рассказала координатор "Женского движения ЕР" в Тюменской области, председатель городской Думы Светлана Иванова в своих соцсетях.

Доставит груз общественная организация "Офицеры России" под руководством руководителя Совета первичных отделений области Александра Сукаченко.

Тюменское региональное отделение партии с первых дней СВО помогает жителям новых субъектов и бойцам. "С 24 февраля 2022 года отправлено 568 тонн гуманитарного груза. Отправки идут практически ежемесячно, и мы не остановимся, пока нашим согражданам нужна помощь", - поделилась руководитель регисполкома, председатель комитета Тюменской облдумы по социальной политике Ольга Швецова.