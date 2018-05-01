На Ямале началось движение судов на воздушной подушке

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Движение по ледовой переправе через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги будет закрыто в ночь на 12 мая.

По переправе передвигаются только грузовые машины массой от 10 до 20 тонн, сообщает ИА "Север-пресс".

С 10 мая началось движение судов на воздушных подушках. Оно продлится весь период межсезонья вплоть до полного освобождения реки ото льда. Кромка ледохода еще находится на территории Томской области в 150 км от Югры.