В Тюмени обсудят стратегии борьбы с корью и краснухой

В Тюмени обсудят стратегии борьбы с корью и краснухой. Фото департамента здравоохранения Тюменской области В Тюмени обсудят стратегии борьбы с корью и краснухой. Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Глобальную ситуацию с заболеваемостью корью и краснухой обсудят участники регионального совещания в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора 16 и 17 мая.

В областной столице соберутся более 150 специалистов ведомства, представители исполнительной власти субъектов России в сфере охраны здоровья, Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, специалисты пяти стран Содружества независимых государств.

Участники совещания обсудят стратегии и тактики ограничения и устранения кори и краснухи, вопросы эпидемиологического надзора за распространением заболеваний, их лабораторной диагностики, подведут итоги реализации программы ликвидации кори и краснухи в субъектах России в 2016-2017 году.