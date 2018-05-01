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В Тюмени обсудят стратегии борьбы с корью и краснухой

Общество, 09:10 11 мая 2018

В Тюмени обсудят стратегии борьбы с корью и краснухой. Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Глобальную ситуацию с заболеваемостью корью и краснухой обсудят участники регионального совещания в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора 16 и 17 мая. 

В областной столице соберутся более 150 специалистов ведомства,  представители исполнительной власти субъектов России в сфере охраны здоровья, Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, специалисты пяти стран Содружества независимых государств. 

Участники совещания обсудят стратегии и тактики ограничения и устранения кори и краснухи, вопросы эпидемиологического надзора за распространением заболеваний, их лабораторной диагностики, подведут итоги реализации программы ликвидации кори и краснухи в субъектах России в 2016-2017 году.

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# медицина , Роспотребнадзор

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