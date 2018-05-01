Жители семи деревень Тюменского района останутся без газа на время ремонта

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

Прекращение подачи газа запланировано на газораспределительной станции "Пышминская" с 10 по 13 мая, сообщает администрация Тюменского района.

В зону отключения попали cела Червишево и Мичурино, деревни Черная речка, Костылева, Друганова и Большие Акияры, поселок Большой Тараскуль.

ООО "Газпром трансгаз Сургут" проведет плановые ремонтные работы на ГРС "Пышминская" с 8 часов 10 мая до 8 часов 13 мая.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 800 100 01 04.