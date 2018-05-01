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Хозяйственный расклад: тюменское фермерство представят на агрофоруме в Екатеринбурге

Общество, 16:05 10 мая 2018

mcx.ru

Тюменская делегация примет участие в межрегиональном агропромышленном форуме регионов Уральского федерального округа, который пройдет в Екатеринбурге 11 мая.

Тюменцы представят опыт развития малых форм хозяйствования в регионе, сообщил заведующий сектором департамента АПК Тюменской области по работе с малыми формами хозяйствования Николай Кучеров. 

Форум пройдет под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, участники обсудят проблемы фермерства и кооперации, государственную поддержку малых форм хозяйствования и развитие сельских территорий.

Тюменская область в вопросах развития сельских территорий и поддержки малых форм хозяйствования выглядит достаточно хорошо и неоднократно отмечалась руководством страны.  "Не  единожды отмечалась именно система развития сельской кооперации, - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" Николай Кучеров. - Кооперация является двигателем развития малых форм хозяйствования. Когда есть инструмент по заготовке продукции, по оказанию услуг, то само развитие производства становится проще. По итогам прошлого года мы приросли в заготовке молока, мяса картофеля у населения".  

Ожидается, что с докладом о перспективах  развития малых форм хозяйствования в Тюменской области выступит заместитель губернатор, директор департамента АПК Владимир Чейметов. Тюменскую область на форуме так же будут представлять руководитель кооператива "Усадьба" Упоровского района Сергей Гайсин и руководитель кооператива "Маяк-Кредит" Казанского района Инга Гулуева.

В мероприятии примут участие более 300 представителей, среди которых руководители региональных органов управления АПК и муниципальных образований, представители сельскохозяйственных потребительских кооперативов и перерабатывающих предприятий, а также крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Участники межрегионального агропромышленного форума посетят объекты АПК Свердловской области. По итогам посещения предприятий пройдет итоговое совещание, участники которого обсудят актуальные вопросы развития фермерства и кооперации, меры господдержки и определят перспективные точки роста малых форм хозяйствования.

Борис Олейник

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# АПК , Екатеринбург , кооперация , форум

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