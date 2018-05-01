На Урале на ребенка упал лист железа с кровли дома
Обстоятельства травмирования ребенка в результате падения на него листа железа с крыши многоквартирного дома выясняет прокуратура Каменска-Уральского.
По информации ведомства известно, что ученик 5 класса утром 9 мая проходил мимо дома № 32 на ул. Октябрьской в Каменске-Уральском и на него упал лист железа с крыши многоквартирного жилого дома.
Ребенок был госпитализирован в городскую больницу с рваными ранами щеки, подозрением на сотрясение головного мозга.
Его жизни ничего не угрожает, но он продолжает оставаться в больнице.
Прокуратура в ходе проверки выяснит, когда в последний раз проводился ремонт и осмотр кровли многоквартирного дома, кто отвечает за эксплуатацию дома. Будут запрошены медицинские документы о травме ребенка.