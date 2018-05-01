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На Урале на ребенка упал лист железа с кровли дома

Происшествия, 15:32 10 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства травмирования ребенка в результате падения на него листа железа с крыши многоквартирного дома выясняет прокуратура Каменска-Уральского.

По информации ведомства известно, что ученик 5 класса утром 9 мая проходил мимо дома № 32 на ул. Октябрьской в Каменске-Уральском и на него упал лист железа с крыши многоквартирного жилого дома.

Ребенок был госпитализирован в городскую больницу с рваными ранами щеки, подозрением на сотрясение головного мозга.

Его жизни ничего не угрожает, но он продолжает оставаться в больнице.

Прокуратура в ходе проверки выяснит, когда в последний раз проводился ремонт и осмотр кровли многоквартирного дома, кто отвечает за эксплуатацию дома. Будут запрошены медицинские документы о травме ребенка.

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# кровля , ребенок

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