В Тюменской области ЕГЭ сдадут девять тысяч школьников

Сдача ЕГЭ. Фото ИА "Тюменская линия" Сдача ЕГЭ. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область готова к проведению Единого государственного экзамена. Об этом на заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора Владимира Якушева доложил директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

Он сообщил, что основной этап ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля, его предстоит преодолеть 8 тыс. 970 одиннадцатиклассникам. Площадками для экзамена выбраны 47 школ, где созданы все необходимые условия.

Специалисты отмечают, что при выборе экзаменов у школьников набирают популярность точные и естественные науки. Так, среди предметов по выбору в тройке самых популярных - физика (более 28%) и биология (20%). На первом месте остается обществознание (45%).

Говоря об организационно-технической готовности, Алексей Райдер отметил, что Тюменская область вошла в число 12 регионов России, где 100% экзаменационных материалов распечатывается прямо в пунктах сдачи в день проведения экзамена, а после его завершения 100% выполненных работ там же сканируются и направляются на проверку.

В каждом пункте в режиме онлайн работает видеонаблюдение, установлены стационарные металлодетекторы.

В марте-апреле порядок взаимодействия всех служб и специалистов был отработан в ходе тренировочных экзаменов. "Такие тестовые испытания позволяют и ученикам освоиться с процедурой сдачи, еще раз проверить свои знания", - добавил руководитель ведомства.

Нововведением этого года станет общественный контроль. На всех пунктах сдачи ЕГЭ будут присутствовать независимые наблюдатели: представители родительского сообщества, педагоги и студенты педагогических специальностей, другие активисты - все они прошли соответствующую подготовку и аккредитованы в ситуационном центре Рособрнадзора.

Губернатор отметил, что самая важная задача - создание условий для того, чтобы каждый ученик смог показать максимум своих знаний. "Нужно минимизировать влияние стресса на выпускников, внешних факторов, которые могут им помешать. Это очень важный этап в их жизни, без сомнения, нужно сделать все, чтобы они смогли его достойно преодолеть", - резюмировал глава региона.