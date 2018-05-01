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МЧС: в Тюмени "Магазин непродовольственных товаров" не безопасен для покупателей

Общество, 17:43 11 мая 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в ходе проверки "Магазина непродовольственных товаров" на ул. Николая Чаплина, 43 в Тюмени, сообщает управление МЧС по Тюменской области. 

Также установлено, что здание торгового центра не введено в эксплуатацию в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ. Направлены информационные письма в адрес администрации Тюмени и управления государственного строительного надзора по Тюменской области, уточнили в ведомстве.

По результатам проверки предпринимателю, который использует здание, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Рассмотрение материалов дела назначено на 14 мая.

Кроме этого, подготовлены материалы для направления в суд на приостановку деятельности данного объекта.

В Тюменской области проверен 701 объект с массовым пребыванием людей, в том числе 22 торгово-развлекательных и 150 торговых центров.  

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# МЧС , проверки , торговые центры

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