МЧС: в Тюмени "Магазин непродовольственных товаров" не безопасен для покупателей

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в ходе проверки "Магазина непродовольственных товаров" на ул. Николая Чаплина, 43 в Тюмени, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Также установлено, что здание торгового центра не введено в эксплуатацию в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ. Направлены информационные письма в адрес администрации Тюмени и управления государственного строительного надзора по Тюменской области, уточнили в ведомстве.

По результатам проверки предпринимателю, который использует здание, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Рассмотрение материалов дела назначено на 14 мая.

Кроме этого, подготовлены материалы для направления в суд на приостановку деятельности данного объекта.

В Тюменской области проверен 701 объект с массовым пребыванием людей, в том числе 22 торгово-развлекательных и 150 торговых центров.