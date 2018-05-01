Форум "УТРО-2018" пройдет в Курганской области

фото из архива. Форум "Утро -2016" фото из архива. Форум "Утро -2016"

Форум молодых профессионалов "УТРО-2018" объединит около 1,5 тысяч представителей сферы бизнеса, политики, науки, образования, культуры и спорта из Уральского федерального округа и других российских регионов.

Уже сейчас разработаны концепции образовательных площадок, ключевые события и прогнозируемые результаты. На данный момент руководители ведут переговоры с экспертами, продумывают мастер-классы, дорабатывают программу мероприятий.

Стоит отметить, что вторая смена форума, федеральная, станет логическим продолжением и логическим завершением Всероссийских форумов рабочей молодежи, которые прошли в 2017 году в Сургуте и 2018 году в Нижнем Тагиле. Генеральная тема смены - "Человек труда".

"Вся федеральная образовательная программа форума пройдет в форме большой игры, в ходе которой все участники разделятся на команды. В результате молодые люди в игровой форме сформируют свои индивидуальные треки подготовки, определят самые успешные практики и представят результаты своей работы", - рассказала заместитель руководителя исполнительной дирекции форума по программе и работе с участниками Юлия Козлова.

С программой работы площадок можно познакомиться на сайте форумутро.рф в разделе "Площадки". Напомним, форум молодых профессионалов "УТРО-2018" впервые пройдет в Курганской области, пишет "Мой портал".