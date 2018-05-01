  • 12 мая 201812.05.2018суббота
  • USD61,7354
    EUR73,5145
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер северо-западный

Форум "УТРО-2018" пройдет в Курганской области

Общество, 10:36 12 мая 2018

фото из архива. Форум "Утро -2016"

Форум молодых профессионалов "УТРО-2018" объединит около 1,5 тысяч представителей сферы бизнеса, политики, науки, образования, культуры и спорта из Уральского федерального округа и других российских регионов.

Уже сейчас разработаны концепции образовательных площадок, ключевые события и прогнозируемые результаты. На данный момент руководители ведут переговоры с экспертами, продумывают мастер-классы, дорабатывают программу мероприятий.

Стоит отметить, что вторая смена форума, федеральная, станет логическим продолжением и логическим завершением Всероссийских форумов рабочей молодежи, которые прошли в 2017 году в Сургуте и 2018 году в Нижнем Тагиле. Генеральная тема смены - "Человек труда". 

"Вся федеральная образовательная программа форума пройдет в форме большой игры, в ходе которой все участники разделятся на команды. В результате молодые люди в игровой форме сформируют свои индивидуальные треки подготовки, определят самые успешные практики и представят результаты своей работы", - рассказала заместитель руководителя исполнительной дирекции форума по программе и работе с участниками Юлия Козлова.

С программой работы площадок можно познакомиться на сайте форумутро.рф в разделе "Площадки". Напомним, форум молодых профессионалов "УТРО-2018" впервые пройдет в Курганской области, пишет "Мой портал".  

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# форум "УТРО -2018"

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:16 12.05.2018В Ялуторовске сыграют в настольные игры
11:40 12.05.2018В Екатеринбурге спасатели и парашютисты готовятся встречать космонавтов
11:18 12.05.2018Воздушных змеев запускали в Ялуторовском районе
10:36 12.05.2018Форум "УТРО-2018" пройдет в Курганской области