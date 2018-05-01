Тюменцев предупреждают о новом виде мошенничества

Фото УМВД России по Тюменской области Фото УМВД России по Тюменской области

Новый вид мошенничества, связанный с банковскими операциями и мобильными мессенджерами, участился на территории Тюменской области. Преступники под видом сообщений от сервисных центров банков рассылают абонентам информацию о покупках, которых на самом деле не было.

После того, как человек звонит по предложенному в сообщении контактному номеру, преступник говорит ему, что с банковской карты гражданина произведено списание, и для приостановления операции необходимо сообщить персональные данные, логины и пароли, поступившие по смс-сообщению. Далее злоумышленники, используя разглашенные гражданами данные, похищают деньги со счетов, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Тюменские полицейские предупреждают: любые сообщения о блокировке карты, даже от сотрудников банка необходимо проверять, обратившись по телефону горячей линии, указанной на оборотной стороне карты. Никто не может просить, в том числе сотрудники банка, сообщать им коды безопасности по смс-сообщениям и по телефону.

Тюменцев просят предупредить родственников и знакомых об этом новом виде мошенничества. Если преступление уже совершилось - нужно обратиться в полицию по телефонам 02, 102.