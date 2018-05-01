Благодаря проверкам МЧС в тюменских торговых центрах открылись более двух тысяч эвакуационных выходов

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701 объект с массовым пребыванием людей проверили сотрудники прокуратуры и МЧС В Тюменской области с 28 марта. Из них обследовано 22 торгово-развлекательных и 150 торговых центров.

Результатом проверок стало значительное улучшение противопожарного состояния объектов данной категории, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты оценивали реальное состояние противопожарной защищенности объектов и готовности персонала к реагированию при возникновении чрезвычайной ситуации. В состав комиссий, помимо сотрудников прокуратуры и государственного пожарного надзора, входили специалисты испытательной пожарной лаборатории, задача которых состояла в практической проверке работоспособности систем оповещения, обнаружения и тушения пожаров.

Сотрудники испытательной пожарной лаборатории изъяли и провели испытания на горючесть более 300 образцов отделочных материалов, что позволило убедиться в безопасности их применения.

Помимо непосредственных проверок, в обязательном порядке проводились тренировки по эвакуации - на них обучили более 6 тыс. человек.

В отношении нерадивых руководителей по итогам рейдов возбуждено более 200 административных дел. Это позволило в период проверок устранить более 2 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, обслужить и привести в исправное состояние более 700 систем противопожарной защиты, открыть более 2 тыс. эвакуационных выходов из зданий, а также разместить более 8 тыс. знаков пожарной безопасности.

Несмотря на устранение большого количества нарушений, работа по повышению уровня противопожарной защиты объектов в регионе продолжается.