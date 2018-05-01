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Тюменцам напоминают об ответственности за сжигание сухой травы

Общество, 13:40 13 мая 2018

МЧС России по Тюменской области

Особый противопожарный режим действует на территории Тюменской области.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сорокинскому и Викуловскому районам проводят патрулирования населенных пунктов района с целью профилактики и выявления нарушителей требований пожарной безопасности, которые немедленно привлекаются к административной ответственности.

Сотрудники МЧС напоминают, что в период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы на определенных участках, на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, устраивать свалки горючих отходов.

Собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках емкости с водой или огнетушителя. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

За нарушения правил пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц - от 15 тыс.до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Граждане просят внимательнее относитесь к мерам пожарной безопасности, при обнаружении горения сухой травы не оставаться безучастными, попробовать ликвидировать огонь подручными средствами. В случае если неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон , противопожарный режим

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