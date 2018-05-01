Футбольный клуб "Тюмень" потерпел поражение в Калининграде

Фото: ФК "Тюмень" Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" провально завершил сезон первенства России по футболу среди команд ФНЛ.

Команда Владимира Маминова проиграла в гостях калининградской "Балтике" и вылетела во второй дивизион – 1:3.

Как сообщает пресс-служба ФК "Тюмень", 35 тыс. болельщиков гнали немотивированную в турнирном плане "Балтику" вперед, гостей подгоняло желание спастись от вылета в ПФЛ. Уже на второй минуте Сенин Себаи создал опасный момент, простреливая на ход набегающему партнёру, но Павел Степанец сыграл надежно. После был первый удар в створ после углового – Бучнев оказался на месте.

На 5-й минуте "Тюмень" упустила фантастический момент для взятия ворот. Никита Саламатов получил мяч на фланге и сделал отличный прострел в штрафную. Свободный Сергей Шумилин не смог пробить, мяч отскочил к незакрытому Андреа Чуканову. Удар у сибиряка совсем не удался.

Наказанием за расточительство стал гол балтийцев. После подачи углового Чуканов неудачно сыграл головой – Сенин Себаи бил по воротам. Бучнев не смог зафиксировать мяч удачно, а Виталий Шахов расторопно закатил в ворота – 1:0.

Через мгновение лишь чудо спасло ворота "Тюмени" от второго мяча – Себаи катил в дальний, но снаряд пролетел мимо штанги.

"Тюмени" было очень тяжело переходить половину поля, но команда была верна комбинационному футболу с коротким и средним пасом. В концовке первого тайма после подачи штрафного Дмитрий Гузь головой отправил мяч в ворота. За секунду до этого рефери увидел фол в атаке.

Второй тайм начался позитивно для "Тюмени". Команда, видимо узнав, что соперники в борьбе за выживание свои очки набирают, понеслась вперед. После первого же углового - домашней заготовки - черно-белые атаковали в два темпа. Удар Дмитрия Гузя пошел верхом.

Уже в следующей атаке Александр Ставпец счет сравнял. Перепасовка с фланга на фланг и быстрый рывок в штрафную дали свои плоды. Александр сходу пробил с самого угла штрафной, попав точно в нижнюю дальнюю точку – 1:1.

Но "Тюмень" провела ещё совсем немного времени, действуя первым номером. "Балтика" забрала инициативу себе и уже её не отдала. Второй мяч калинингардцы забили на 76-й минуте. Отличный пас из глубины на грани офсайда получил Сенин Себая, протащивший мяч к воротам и отдавший передачу на Шахова, который оформил дубль – 2:1.

За несколько минут до конца очередная атака хозяев и неудачная игра голкипера "Тюмени" Бучнева, который не смог зафиксировать мяч в руках, завершилась добиванием от Антона Кобялко – 3:1.

"Тюмень" не смогла организовать штурм ворот Евгения Помазана и проиграла – 1:3. Этот результат опустил чёрно-белых на предпоследнюю, 19-ю, позицию первенства ФНЛ.

"Тюмень" вылетает во второй дивизион. Компанию по результатам последнего тура сибирякам составят "Ротор-Волгоград", "Луч-Энергия" из Владивостока и воронежский "Факел".