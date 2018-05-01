"Бессмертный полк" Остапа Шрубы представят в библиотечном центре для молодежи

"Бессмертный полк" Остапа Шрубы/фото информационно-библиотечного центра для молодежи "Бессмертный полк" Остапа Шрубы/фото информационно-библиотечного центра для молодежи

Открытие выставки "Бессмертный полк Остапа Шруба" начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 18 мая в 17 часов.

По информации организаторов, художник-фронтовик Остап Шруб родился в 1924 году на Украине. Участвовал в боях на Украине, в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалью "За взятие Будапешта".

Его звали работать преподавателем в Одессу, в Киев, а он в 1960 году поехал в Тюмень.

В 1961 году Остап Шруб отправился в поездку на север Тюменской области, к нефтяникам. Люди, стоявшие у истоков большого дела, и северная природа покорили художника.

Классикой тюменского искусства стали его картины "Земля и небо", "Борьба и свобода", "Весна Самотлора", "Мальчишки", "Черемухи цвет", "За Большую землю".

У художника состоялось пять персональных выставок: две – в Тобольске, три – в Тюмени. Ему удалось показать свои работы на областных, республиканских, региональных выставках.

В 1993 году Остап Шруб создал картину "Бессмертный полк".

На выставке в Информационно-библиотечном центре для молодежи представлены портреты фронтовиков: тех, кто остался в памяти художника из фронтовой юности, и тех, с кем он встретился в мирное время.

Остап Шруб умер в возрасте 75 лет, 6 мая, в день открытия своей юбилейной выставки, не дожив до открытия несколько часов.

Через полтора года после смерти ему присвоили звание "Заслуженного художника России".

Выставка "Бессмертный полк Остапа Шруба" будет работать до 31 мая.