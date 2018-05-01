В Заводоуковске открывается кинотеатр под открытым небом
фото "Кинотеатр под открытым небом в Заводоуковске" Вконтакте
Кинотеатр под открытым небом откроет новый сезон в Заводоуковске 18 мая, сообщает администрация района.
Проект реализуют специалисты Центра развития детей и молодежи, представители "Молодой гвардии" Заводоуковска.
Первый показ состоится у здания бывшего филиала Уральского института коммерции и права, напротив ТЦ "Большой".
Афиши и анонсы будут размещены в социальной сети "Вконтакте" в группе "Кинотеатр под открытым небом в Заводоуковске".