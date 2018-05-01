  • 15 мая 201815.05.2018вторник
  • USD61,7684
    EUR73,9430
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер западный

В Заводоуковске открывается кинотеатр под открытым небом

Общество, 08:25 15 мая 2018

фото "Кинотеатр под открытым небом в Заводоуковске" Вконтакте

Кинотеатр под открытым небом откроет новый сезон в Заводоуковске 18 мая, сообщает администрация района. 

Проект реализуют специалисты Центра развития детей и молодежи, представители "Молодой гвардии" Заводоуковска. 

Первый показ состоится у здания бывшего филиала Уральского института коммерции и права, напротив ТЦ "Большой".

Афиши и анонсы будут размещены в социальной сети "Вконтакте" в группе "Кинотеатр под открытым небом в Заводоуковске".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Заводоуковск , кино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:21 15.05.2018Маршрут Чехова по Сибири представят в Доме Машарова
09:10 15.05.2018Тюменцы встретятся с писателем Владиславом Корниловым
08:59 15.05.2018"Бессмертный полк" Остапа Шрубы представят в библиотечном центре для молодежи
08:47 15.05.2018Фестиваль "Ода искусству" откроется в музее Словцова