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В Тобольске появится больше пешеходных зон и велодорожек

Общество, 14:16 14 мая 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Активный ремонт и строительство дорог началось в Тобольске.

Об этом рассказал глава города Владимир Мазур в эфире программы "От первого лица".

По его словам, предстоит отремонтировать улицы Ремезова, Самаровская, Защитинская, Мира, переулок Сибирский и некоторые улицы микрорайонов Защитино, Менделеево и Сумкино. Также из областного бюджета выделены деньги на ремонт проспекта Менделеева и на обустройство тротуаров, пешеходных зон и велосипедных дорожек.

"Город видит потребность в создании дорожек для бега и ходьбы, а также велодорожек. В Тобольске много активных людей, у которых должна быть возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Совместно с горожанами мы выбираем подходящие места для улучшения инфраструктуры в каждом микрорайоне", - отметил Владимир Мазур.

Все дорожные работы планируется завершить до 15 октября 2018 года. 

Евгений Новоселов

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# Владимир Мазур , строительство дорог , Тобольск

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