В новых микрорайонах Тюмени возводят дороги

Строительство дорог. Фото ИА "Тюменская линия" Строительство дорог. Фото ИА "Тюменская линия"

Более 134 км дорог отремонтируют и построят в Тюмени в 2018 году, из них 13,7 км – новые. Капитальный ремонт ждет 9,53 км дорог в асфальтобетонном исполнении. В городе появятся 4,1 км велосипедных дорожек и 16 остановочных пунктов.

Капитальное обновление улицы Осипенко - одной из старейших в областном центре – коснется не только проезжей части протяженностью 1,1 км. Здесь также обустроят ливневую канализацию, установят бордюрные камни, оборудуют велосипедные дорожки, сделают наружное освещение и проведут ряд работ по переустройству инженерных сетей.

"Эта улица станет аналогом Комсомольской. Ширина проезжей части здесь - три полосы по 3,5 метра, ширина тротуара с велодорожкой будет тоже около трех метров. Частично обустроят газоны, частично на месте газонов организуют парковочные места – их будет около 40 в связи с наличием здесь офисных зданий", - пояснил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин в ходе пресс-тура.

Строительство дорог. Фото ИА "Тюменская линия" Строительство дорог. Фото ИА "Тюменская линия"

Объект общей стоимостью около 150 млн рублей является переходящим на будущий год, основную часть работ планируется выполнить в 2018 году. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Тюменской области Евгения Семеняко, благодаря ремонту улица станет удобной для всех участников дорожного движения.

"Когда здесь проходит дождь, вдоль бордюров огромные лужи. Теперь этот вопрос будет решен. Не будет столько грязи, людям станет удобно ходить пешком, ездить на автомобиле и велосипеде", - считает он.

Строительство дорог. Фото ИА "Тюменская линия" Строительство дорог. Фото ИА "Тюменская линия"

Работы проводятся и на ул. Ростовцева, где идет строительство двухполосной дороги длиной около 750 метров с ливневой канализацией. К концу 2018 года здесь должно появиться уличное освещение, тротуары, парковочные места на 30 машин. Предусмотрено озеленение территории, обустройство велодорожек. Проведение работ обойдется в 54 млн рублей.

"Дорога соединит улицы Суходольскую и Монтажников, жители этих районов станут с комфортом заезжать и выезжать из своих дворов", - отметил Евгений Сорокин.

Дорожное строительство развернулось на ул. Николая Федорова. Четырехполосная трасса соединит ул. Федюнинского и Широтную и позволит разгрузить ул. Мельникайте. Стоимость работ, включающих обустройство ливневой канализации, тротуаров с велодорожками и озеленение, достигает 200 млн рублей.

Строительство дорог. Фото ИА "Тюменская линия" Строительство дорог. Фото ИА "Тюменская линия"

"В этом году предусмотрено строительство дороги от ул. Федюнинского до гаражного кооператива, в следующем году после полного изъятия гаражей будет продолжен кусочек от гаражного кооператива до ул. Широтной", - пояснил Евгений Сорокин.

Он отметил, что по новой дороге пройдут пути общественного транспорта. Какие именно маршруты будут выполняться, станет известно позже.

Татьяна Ковалева