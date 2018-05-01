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Трассу в обход Тюмени запустят до конца 2018 года

Общество, 09:43 16 мая 2018

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Движение по двум участкам, замыкающим автодорогу "Обход Тюмени", планируется запустить в 2018 году. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

"Строительство автодороги "Обход Тюмени" поэтапно продолжается с начала 2000 годов. Это очень дорогой и сложный объект. По проекту протяженность "Обхода Тюмени" в прямом ходе составляет 55 километров, из них около 49 километров уже построено", - напомнил заместитель начальника Главного управления строительства.

По словам Чистякова, для полного завершения строительства автодороги "Обход Тюмени" необходимо закончить участок Тюмень - Быково - Копытово до развязки на Старом Тобольском тракте, а также участок от Старого Тобольского тракта с выходом на автодорогу Тюмень - Боровский - Богандинский.

"Это наиболее трудоемкие и дорогостоящие объекты, строительство которых потребовало не только серьезной инженерной, но и длительной административно-юридической подготовки. Перед тем, как приступить к строительным работам, мы успешно решили огромное количество вопросов, связанных с отчуждением и выкупом множества земельных участков, переносом инженерных сетей", - рассказал он.

Строительство завершающих участков "Обхода Тюмени" идет в соответствии с графиком, подчеркнул Андрей Чистяков.

"У нас есть амбициозные планы - запустить движение по "Обходу Тюмени" до конца 2018 года. Однако на этом работы не закончатся. Ведь в связи с развитием Тюмени и масштабным строительством жилья и социальных объектов на окраинах областного центра некоторые участки "Обхода Тюмени", например, южный или улица Федюнинского, уже фактически превратились в городские автомагистрали", - отметил он.

В частности, на ул.Федюнинского и других участках "Обхода Тюмени", оказавшихся фактически в черте города, уже планируется строительство тротуаров, а также надземных пешеходных переходов, сообщил Андрей Чистяков.

После того, как движение по "Обходу Тюмени" замкнется, на этой автодороге планируется последовательная ликвидация ряда светофоров в проблемных узлах. "В результате мы должны получить высокоскоростную кольцевую автодорогу с минимум тремя полосами движения в каждую сторону, с возможностями для разворота на развязках, как это сделано во всех европейских городах. Это, на наш взгляд, идеальная перспектива развития "Обхода Тюмени" на предстоящие десять лет", - подчеркнул заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# Андрей Чистяков , дорожное строительство , инфраструктура , транспорт

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