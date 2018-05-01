Трассу в обход Тюмени запустят до конца 2018 года

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Движение по двум участкам, замыкающим автодорогу "Обход Тюмени", планируется запустить в 2018 году. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

"Строительство автодороги "Обход Тюмени" поэтапно продолжается с начала 2000 годов. Это очень дорогой и сложный объект. По проекту протяженность "Обхода Тюмени" в прямом ходе составляет 55 километров, из них около 49 километров уже построено", - напомнил заместитель начальника Главного управления строительства.

По словам Чистякова, для полного завершения строительства автодороги "Обход Тюмени" необходимо закончить участок Тюмень - Быково - Копытово до развязки на Старом Тобольском тракте, а также участок от Старого Тобольского тракта с выходом на автодорогу Тюмень - Боровский - Богандинский.

"Это наиболее трудоемкие и дорогостоящие объекты, строительство которых потребовало не только серьезной инженерной, но и длительной административно-юридической подготовки. Перед тем, как приступить к строительным работам, мы успешно решили огромное количество вопросов, связанных с отчуждением и выкупом множества земельных участков, переносом инженерных сетей", - рассказал он.

Строительство завершающих участков "Обхода Тюмени" идет в соответствии с графиком, подчеркнул Андрей Чистяков.

"У нас есть амбициозные планы - запустить движение по "Обходу Тюмени" до конца 2018 года. Однако на этом работы не закончатся. Ведь в связи с развитием Тюмени и масштабным строительством жилья и социальных объектов на окраинах областного центра некоторые участки "Обхода Тюмени", например, южный или улица Федюнинского, уже фактически превратились в городские автомагистрали", - отметил он.

В частности, на ул.Федюнинского и других участках "Обхода Тюмени", оказавшихся фактически в черте города, уже планируется строительство тротуаров, а также надземных пешеходных переходов, сообщил Андрей Чистяков.

После того, как движение по "Обходу Тюмени" замкнется, на этой автодороге планируется последовательная ликвидация ряда светофоров в проблемных узлах. "В результате мы должны получить высокоскоростную кольцевую автодорогу с минимум тремя полосами движения в каждую сторону, с возможностями для разворота на развязках, как это сделано во всех европейских городах. Это, на наш взгляд, идеальная перспектива развития "Обхода Тюмени" на предстоящие десять лет", - подчеркнул заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области.

Евгений Бабенко